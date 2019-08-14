Телеканал «Матч ТВ» за минуту до начала отменил трансляцию встречи «Порту» — «Краснодар». Об этом сообщает РБК. Представители канала заявили, что клуб «Порту», которому принадлежат права на трансляцию игры, в последний момент изменил условия сделки и отказал «Матч ТВ» в доступе к сигналу. Это была вторая встреча в рамках отборочного раунда Лиги Чемпионов. «Краснодар» обыграл «Порту» со счётом 3:2 и вышел в раунд плэй-офф.