Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить пользование автомобилями предельного срока эксплуатации

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить пользование автомобилями, достигшими предельного срока эксплуатации. Письма с таким предложением разослали по профильным ведомствам.

Цель этой идеи – обогатить надзорные структуры, объективных оснований для такого нововведения нет. Такое мнение высказал автомобильный эксперт «Эха» Сергей Асланян.

Следить за старыми машинами могут поручить многим ведомствам для распределения денежных потоков, считает Сергей Асланян.