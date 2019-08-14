Сегодня в Стамбуле пройдет матч за Супекубок Европы между английскими Ливерпулем и Челси. Рассказывает Константин Похмелов.

Минувший Евросезон прошел под знаком явного превосходства английских клубов. Впервые в истории в финалах обоих турниров играли команды из одной страны. Сегодня триумфатор Лиги Чемпионов Ливерпуль сразится с победителем Лиги европы Челси в матче за Суперкубок УЕФА. Красные ранее трижды завоевывали этот трофей. Аристократы – лишь однажды. Правда, все эти успехи датированы еще прошлым веком.

Судить о готовности соперников к предстоящуму финалу можно по первым матчам английской Премьер Лиги. Где Ливерпуль уверенно переиграл Норвич Сити 4-1. А вот Челси без Азара разочаровал. Подопечные Фрэнка Лэмпарда были разгромлены на Олд Трафорд футболистами Манчестер Юнайиед 4-0.

Встреча за Суперкубок начнется в 22.00. Трансляция на МАТЧ ТВ