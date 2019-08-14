На Камчатке полиция начала проверку обстоятельств гибели мужчины предположительно в результате нападения медведя. Об этом сообщает агентство «Кам.24» со ссылкой на региональное Управление МВД. В ведомстве говорят, что мужчина приехал в посёлок Озерновский, чтобы провести работы в системе вентиляции местного завода. Последний раз его видели вчера вечером, он сказал, что пошёл прогуляться по прибрежной полосе.

«Кам.24» отмечает, что с начала сезона из-за нападения медведей погибли уже несколько человек.