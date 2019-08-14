Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны

Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву.



Истребитель, подлетевший к борту российского министра, принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ. В штаб-квартире НАТО пояснили, что F-18 были подняты в воздух, чтобы идентифицировать самолет, пролетавший вблизи воздушного пространства союзников. После выполнения задачи истребители альянса вернулись на базу. О том, кто был на борту, военным НАТО неизвестно.

Российское Минобороны опубликовало видеозапись инцидента, сделанную из салона самолета Шойгу. На ней видно, как истребитель подлетает на расстояние примерно 100 метров, можно даже различить его номер. В заявлении ведомства подчеркивается, что летчики российских Су-27, сопровождавших министерский борт, оттеснили самолет НАТО, не позволив ему подойти близко.

Похожий инцидент произошел в июне 2017 года также над Балтикой. Тогда к самолету Шойгу пытался приблизиться истребитель польских ВВС.