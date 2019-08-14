В США отменили уже два концерта с участием Пласидо Доминго

Накануне 78-летнего артистка обвинили в домогательствах. Девять женщин рассказали, что подвергались им в разное время, начиная с 80-х годов. Оперный театр Сан-Франциско отменил концерт с участием Пласидо Доминго, намеченный на 6 октября. Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение на открытие сезона, запланированное на 18 сентября. Сам Пласидо Доминго все обвинения отрицает. Оперный театр Лос-Анджелеса, которым он руководит, заявил, что проведёт собственное независимое расследование.