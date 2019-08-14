Пермский край стал лидером по количеству случаев жестокого обращения с детьми

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минпросвещения и Росстата. В прошлом году в Пермском крае было зафиксировано почти 160 таких случаев. На втором месте Архангельская область и Краснодарский край. Там зарегистрированных случаев оказалось больше 50. Далее следует Оренбургская область.

По соотношению числа случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе лидером стала Еврейская Автономная область. При это в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также ещё в шести регионах не зарегистрировано ни одного случая. Член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Семья объяснила лидерство Пермского края тем, что в регионе активно занимаются профилактикой насилия. Статистику по Кавказу она назвала «слабым местом».