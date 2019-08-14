Курский областной суд сегодня начнет рассматривать дело об убийстве семилетнего школьника Даниила Бирюкова

Перед судом предстанет 40-летний Виталий Пащевский. Помимо убийства мальчика ему вменяют распространение порнографических снимков и сексуальное насилие. Семилетний ребенок пропал в октябре прошлого года. По версии следствия, как передают курские интернет-издания, он вышел из школы, зашел в магазин с другом, а после расставания с ним не вернулся домой. Обвиняемый в убийстве школьника Виталий Пащевский был соседом семьи ребенка. Согласно материалам дела, мужчина из лифта заманил мальчика к себе в квартиру, совершил над ним насилие и ударил его ножом в голову. Тело ребенка, как сообщали в Следственном комитете, он положил в спортивную сумку и увез к себе на дачу. Пащевский свою вину в убийстве признал. Ряд местных изданий ранее публиковали видеокадры, где мужчину вели со следственных действий. Согласно видео, жители Курска кричали ему вслед слова «убийца», «урод» и «тварь».

Слушания будут проходить в закрытом режиме.