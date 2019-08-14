Расследование «массовых беспорядков» в ходе акции за честные выборы поручили следователю, который вёл «болотное дело».

Расследование якобы «массовых беспорядков» в ходе июльской акции за честные выборы в Москве поручили следователю, который вёл так называемое «болотное дело».

Следственную группу по так называемому «московскому делу» – его фигурантами стали уже 14 человек — возглавил следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин. Об этом адвокат Максим Пашков рассказал телеканалу «Дождь». Защитник представляет интересы родителей, которых прокуратура называет участниками акции 27 июля и требует забрать у них ребёнка. Они настаивают на том, что гуляли с годовалым мальчиком по центру Москвы и случайно оказались в толпе протестующих. Габдулин с июля 2012го руководил следствием по делу о столкновениях демонстрантов с полицией на Болотной площади. Сначала этим занимались другие следователи. Той же осенью Габдулин принял к производству дело Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, их в итоге признали организаторами беспорядков возле кинотеатра «Ударник» и осудили на 4,5 года. Всего осудили больше 30ти человек. Правозащитники опасаются, что дело о так называемых беспорядках в ходе несогласованной акции за честные выборы может стать вторым «болотным». Три следователи, которые его вели, входят в группу сотрудников СК по так называемому «московскому делу», об этом недавно писал сайт Медиазона. Фамилия Габдулина тогда не фигурировала.

Помимо «болотного» дела Габдулин расследовал также крупный пожар в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня». Трагедия в марте прошлого года унесла жизни 60ти человек, больше половины были дети.