В Госдуме предложили запретить эксплуатацию автомобилей предельного возраста

С инициативой выступил комитет по промышленности, пишет газета «Коммерсантъ». Авторы уже направили письма в рекомендациями в Минтранс и Минпромторг. О каких автомобилях идёт речь и какой возраст подразумевается под предельным, не уточняется. В министерствах подтвердили, что получили предложения. При этом в Минпромторге отметили, что лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин. Представители автомобильной общественности идею раскритиковали.

Со ссылкой на ГИБДД газета пишет, что из более чем 60 миллионов транспортных средств в России треть старше 15 лет. Каких либо ограничений, касающихся возраста транспорта, на законодательном уровне сейчас нет.