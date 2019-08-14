Прокуратура Архангельской области пригрозила уголовным преследованием организаторам фестиваля «НаШИЕСтвие»

Прокуратура Архангельской области пригрозила уголовным преследованием организаторам музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие» на станции Шиес. Ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушения закона. В прокуратуре говорят, что предстоящее мероприятие не было согласовано. Фестиваль устраивают противники строительства полигона на станции Шиес, куда планируется вывоз мусора из Москвы. Музыкальное мероприятие должно начаться завтра.