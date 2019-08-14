Reuters: Взрыв на полигоне под Северодвинском может быть связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском, который произошёл на прошлой неделе, может быть связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. По словам собеседника агентства, пока неясно, идёт ли речь о ядерном взрыве. Источник добавил, что взрыв создал значительные препятствия для развития российской гиперзвуковой программы. Однако, по его словам, нельзя сказать точно, что причиной стали неполадки при запуске.

Взрыв произошёл 8 августа, погибли пять сотрудников Росатома. Официально корпорация сообщила, что взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Накануне Росгидромет сообщил, что уровень радиации был превышен в день взрыва в 16 раз. При этом эксперты, опрошенные «Эхом», сошлись во мнении что превышение не грозит медицинскими последствиями местным жителям, поскольку было кратковременным. Об этом в эфире «Эха», в частности говорил бывший министр по атомной энергии России Евгений Адамов.

Контроль за радиационной обстановкой в России не слабее, чем за химическими загрязнениями, которые более опасны, добавил Адамов.