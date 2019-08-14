44% россиян проголосовали бы за Единую Россию на выборах в Госдуму, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье

44 процента россиян проголосовали бы за Единую Россию на выборах в Госдуму, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. Это показал опрос Левада Центра. Исследование показало, что четверть россиян не пошли бы голосовать вообще, а каждый десятый не знал бы, кому отдать свой голос. Готовность проголосовать за КПРФ выразили 17 процентов опрошенных, за ЛДПР – 16 процентов. 2 процента готовы отдать голос за Яблоко.