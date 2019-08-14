Расследование дела о массовых беспорядках в Москве возглавил следователь, который вёл «болотное дело»

Об этом телеканалу «Дождь» сообщил адвокат Максим Пашков. Он уточнил, что речь идёт о старшем следователе по особо важным делам при председателе СК генерал-майоре юстиции Рустаме Габдулине. Однако не уточнил, откуда получил эту информацию. Это следователь, который курировал расследование столкновений на Болотной площади в 2012 году и пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», отмечает газета «Коммерсантъ».