Думский комитет по промышленности предлагает запретить эксплуатацию старых машин

Соответствующее письмо, с которым удалось ознакомиться «Коммерсанту», направила в различные министерства и ведомства зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина.

Минпромторгу и Минтрансу предлагается проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какие именно санкции будут применяться, пока не уточняется.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — считают в Минпромторге, где подтвердили получение письма.

Из данных ГИБДД следует, что из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Автопроизводители поддержали эту инициативу.