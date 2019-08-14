Арбитражный суд Кировской области сегодня рассмотрит законность ввода в эксплуатацию мусорного полигона в Осинцах

Туда с начала года вывозится мусор из Кирова, однако местные жители неоднократно выходили на акции протеста против строительства свалки.

Иск, который рассмотрит арбитражный суд, подали отнюдь не экологи и не жители Кировской области, а областной аэроклуб ДОСААФ. Он считает, что массовое скопление птиц на полигоне в Осинцах угрожает авиации и, в частности, находящемуся неподалеку аэродрому. Этот же довод, к слову, и у местных экологических активистов, которые также говорят о доносящемся неприятном запахе в близлежащие населенные пункты. При этом свалка лицензирована, а альтернативы ему, как утверждают в областной администрации, в ближайшие три года нет. Там говорят, что инвестора для нового объекта пока найти не удалось. При этом в ноябре прошлого года арбитраж вынес вердикт о незаконности выданного разрешения на строительство полигона. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, после чего правительство Кировской области подало кассационную жалобу. Это дело теперь рассматривает Арбитражный суд Волго-вятского округа.

Полигон в Осинцах в 20 км от Кирова был введен в строй после того, как аналогичное ТБО «Костино» исчерпало свой ресурс.