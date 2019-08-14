Оппозиция подала заявки новые акции протеста в столице

Муниципальные депутаты не теряют надежды согласовать мероприятия в эту субботу, а между тем другие заявители хотят провести митинг и шествие 24 августа.

Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина планировали организовать шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 17 августа, но московские власти отказались согласовать акцию. Накануне те же заявители подали уведомление о серии массовых пикетов в трех точках на Страстном и Сретенском бульварах. Об этом Азар написал у себя в «Фейсбуке». В тот же день на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы».

Между тем, заявки на проведение акций протеста поданы уже на следующую субботу, 24 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Дмитрия Гудкова, который сейчас находится под арестом. В числе заявителей указана глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Первый вариант – митинг на площади Победы, второй – шествие на проспекте Сахарова. Вихарева рассказала «Новой газете», что решения по заявкам они ожидают в эту субботу.

Крупнейшая за последние годы акция протеста прошла на проспекте Сахарова 10 августа. По оценке движения «Белый счетчик», ее посетили больше 50 тысяч человек.