США могут отказаться от продления с Россией договора СНВ-3

Это связано с испытанием предположительно ракеты с ядерным энергоблоком на военном полигоне в Архангельской области. ЧП произошло почти неделю назад.

Недавний взрыв под Северодвинском мог быть связан с разработкой гиперзвуковых ракет, полагают в Белом доме. Власти США пока не могут точно сказать, был ли взрыв ядерным. Но радиоактивные элементы предположительно присутствовали, сообщил агентству Рейтер высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа. Разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты угрожает продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях ещё на 5 лет, отметил собеседник агентства. СНВ-3 истекает в феврале 21го года.

Хозяин Белого дома вчера предположил в твиттере, что под Северодвинском взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, по классификации НАТО Skyfall. Немного раньше о том же писала New York Times со ссылкой на источники в разведке. После ЧП на полигоне близ посёлка Нёнокса в Северодвинске и окрестностях в ряде районов Росгидромет зафиксировал повышение уровня радиации в 16 раз. Ситуация нормализовалась только через пару часов, сообщили в службе.

При взрыве погибли 5 сотрудников Росатома и двое военных. Всех посмертно наградили. В Минобороны заявляли о взрыве жидкостной реактивной двигательной установки.