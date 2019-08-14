Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников

Их средний заработок за месяц по итогам прошлого года составил почти 400 тысяч рублей. Как выяснило РИА Новости, эта сумма включает не только оклад, но годовую премию, надбавки и материальную помощь. При этом уточняется, что речь идет лишь о шестистах сотрудниках госкорпорации. Остальные получают ежемесячно в среднем около 60 тысяч рублей.

Роскосмос опубликовал свой годовой отчет накануне. Согласно документу, чистая прибыль корпорации выросла более чем в два раза и приблизилась к 10 миллиардам рублей.