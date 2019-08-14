Роскомнадзор потребовал заблокировать инстаграм Михаила Светова, не обновлявшийся уже три года

Страница одного из лидеров Либертарианской партии попала в реестр запрещенных так как регулятор посчитал несколько постов детской порнографией – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель политической организации Сергей Бойко связал обвинения в адрес соратника с его политической деятельностью. Светов отбывает административный арест после акции в середине июля на Трубной площади.