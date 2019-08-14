Аэропорт Гонконга восстановил работу после ночных беспорядков

Руководство воздушной гавани получило право выдворять протестующих из терминала. Соответствующий ордер выдал суд специального административного района Китая – пишет газета South China Morning Post. Издание не уточняет, какие именно меры разрешено предпринимать руководству воздушной гавани.

Массовые протесты в городе не утихают вот уже несколько месяцев. На прошлой неделе к уличным митингам добавились забастовки сотрудников в ряде учреждений Гонконга. Как накануне написал в твиттере Дональд Трамп, Китай стягивает к специальному административному району войска.