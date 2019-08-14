Водители по запросу ГИБДД смогут предъявлять электронную версию ОСАГО на смартфоне

Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения разработало МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, действительными будут считаться и электронная версия страхового полиса и бумажная. Проект документа проходит общественные обсуждения.

Как ранее стало известно, в Москве тестируют проверку наличия ОСАГО при помощи камер. Первые письма со штрафами по 800 рублей уже отправлены 5,5 тысячам автовладельцев.