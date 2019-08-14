Целый ряд судебных разбирательств по следам московских протестов пройдет сегодня

Мосгорсуд изучит апелляционные жалобы на арест сразу троих фигурантов дела о так называемых массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.

Двадцатипятилетнего менеджера из Москвы Сергея Абаничева обвиняют в том, что он кинул бумажный стакан в сторону полицейских. Задержанный просит поменять ему меру пресечения хотя бы на домашний арест, поскольку у него дома многодетная семья. Абаничев также отрицает, что вообще участвовал в акции и просто проходил мимо.

Второй сегодняшний суд касается двадцатидвухлетнего левого активиста из Нижнего Новгорода Владислава Барабанова. По версии следователя, он организовывал направление митингующих, и координировал некие погромы. Барабанов также не признает своей вины и утверждает, что его преследуют из-за пикетов в поддержку фигурантов так называемого «дела Сети».

Последним назначено рассмотрение апелляционной жалобы двадцатиоднолетнего прораба Самариддина Раджабова. Полицейские утверждают, что он кинул в голову полицейскому пластиковую бутылку. Сам Раджабов заявлял, что вообще не понимает, почему его задержали. В знак протеста 1-ого августа он объявил голодовку.



Официально, в статусе подозреваемых по делу о так называемых массовых беспорядках проходит 14 человек.

Также в Пресненском суде сегодня должны выбрать меру пресечения активисту Константину Котову, которого задержали уже после акции на проспекте Сахарова десятого августа. Ему грозит уголовная статья о неоднократных нарушениях на митингах.