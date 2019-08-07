К заявителям акций в центре Москвы за честные выборы присоединилась Либертарианская партия

Как говорится в сообщении пресс-службы организации, 25 августа она намерена организовать марш по столичным бульварам. Схожие заявки поданы на 24 и 25 число на площади Победы и проспекте Сахарова – об этом сообщается в твиттере лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова. Уже в эту субботу должен пройти митинг КПРФ, а муниципальные депутаты планируют устроить одиночные пикеты.

Из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице сложилась революционная ситуация. Такое мнение в нашем эфире высказал политог Аббас Галямов.

Если независимые политики войдут во властные структуры, Россия из авторитарной страны превратится в демократическую, — считает Аббас Галямов.

Протестное движение набирает обороты в столице с прошлого месяца.