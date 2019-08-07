Рейтер: ЧП на испытаниях под Северодвинском, по мнению США, связано с разработкой нового гиперзвукового оружия

Это ставит под сомнение целесообразность продления договора СНВ-3 – сказал Рейтер неназванный источник в Вашингтоне.

Жертвами взрыва стали семь человек – в том числе пятеро сотрудников Росатома. Предположительно речь идет о ракете «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Ситуация вокруг взрыва в Северодвинске вызывает ассоциации с авариями в Чернобыле и Фукусиме. Такими впечатлениями поделилась с «Эхом» писательница Светлана Алексиевич.

Развитие человеческой цивилизации идет сейчас по самоубийственному пути, — считает Светлана Алексиевич.

На пятый день после ЧП официально было признано, что уровень радиации в районе испытаний кратковременно превысил норму в 16 раз.