На торги в США выставлена бронзовая копия посмертной маски Наполеона Бонапарта

Как передает телеканал Fox, аукцион приурочен к 250-летию со дня рождения французского императора. Начальная стоимость лота – 25 тысяч долларов. Однако она может сильно возрасти. Несколько лет назад одна из знаменитых треуголок монарха ушла с молотка почти за 2 миллиона евро.

До сих пор доподлинно неизвестно, кто снимал посмертную маску свергнутого Наполеона – его личный врач или британский военный медик. На сегодняшний день существует несколько ее копий. Оригинал хранится в Наполеоновском музее в Гаване.