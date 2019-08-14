Телеканал «МАТЧ ТВ» отменил трансляцию игры между футбольными клубами «Порту» и «Краснодар» за две минуты до начала

Позже в твиттере компании появилось сообщение о том, что это произошло по вине португальской команды. Она владела правами на данную встречу, и за полтора часа до ее начала отказалась предоставить доступ к сигналу, отменив действующее соглашение. Матч показывали только в официальном клубном приложении «Порту».

«Краснодар» победил со счетом 3:2. Следующим соперником российской команды в борьбе за путевку в групповой этап Лиги чемпионов стал греческий «Олимпиакос».