«Уркстранснафта» получила от «Транснефти» почти 3 миллиона евро из-за инцидента с загрязненной нефтью

Как говорится в сообщении украинской компании в фейсбуке, эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный остановкой транзита этой весной. Начиная с апреля повторного загрязнения сырья не замечено.

На резкое ухудшение качества российской нефти ранее пожаловался «Белнефтехим». «Транснефть» обнаружила умышленное загрязнение сырья хлорорганическими соединениями. Поставка была прекращена. В рамках уголовного дела четыре человека отправлены под домашний арест.