Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ пожаловались в Следственный комитет на массовую фальсификацию подписей

По их подсчетам, провластные претенденты на места в столичном парламенте представили в комиссии около 600 тысяч поддельных подписей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на кандидатов Елену Шувалову и Александра Андреева. В приемной СК заверили, что дело зарегистрировано.

По мнению представителей КПРФ митинги в Москве вызваны политикой властей. Акция в прошлую субботу на проспекте Сахарова стала самой многочисленной за последние годы – в ней приняли участие около 60 тысяч человек. В мэрию поступает множество заявок на акции в следующие выходные.