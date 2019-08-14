Рейтер: Продление договора СНВ-3 может оказаться под угрозой из-за испытания Россией новой ракеты

Как рассказал Рейтер собеседник в американской администрации, Вашингтон считает, что взрыв на полигоне под Северодвинском был связан именно с тестами нового гиперзвукового оружия.

На пятый день после ЧП официально было признано, что уровень радиации в районе испытаний кратковременно превысил норму в 16 раз. При этом жертвами взрыва стали семь человек – в том числе пятеро сотрудников Росатома. Предположительно речь идет о ракете «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой.