Z Архив новостей новости
5 1 6 181
05:03, 14 августа 2019

Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников

Их средний заработок за месяц по итогам прошлого года составил почти 400 тысяч рублей. Как выяснило РИА Новости, эта сумма включает не только оклад, но годовую премию, надбавки и материальную помощь. При этом уточняется, что речь идет лишь о шестистах сотрудниках госкорпорации. Остальные получают ежемесячно в среднем около 60 тысяч рублей.
Роскосмос опубликовал свой годовой отчет накануне. Согласно документу, чистая прибыль корпорации выросла более чем в два раза и приблизилась к 10 миллиардам рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 97 6 13119 07.08
Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 249 6 20030 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Михаил Виноградов: КПРФ – несчастные люди, счастье сыплется им в руки Понятно, что КПРФ – это партия, для которой очень важно быть второй, не дай бог третьей, не дай бог первой. Эта победа им, конечно, совершенно не нужна, совершенно ни к чему…

5 53 6 23707 07.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 237 6 23565 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Неправильные люди Разумеется, есть инструменты, с помощью которых можно сделать жизнь человека неуютной, но это выглядит как сведение счетов, а у государства личных счетов к гражданину быть не может…

5 51 6 16183 07.08
Kвласть, общество, протесты, события
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 164 6 21021 09.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 105 6 13838 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 96 6 12919 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Несправедливо, нечестно и трусливо Я чрезвычайно разочарован позицией рабочей группы ЦИКа…

5 398 6 187009 07.08
Kмосква, выборы, мнения
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 126 6 18218 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 49 6 7207 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14324 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Этап показательной свирепости Ничего хорошего в этом нет. Сказать – «а, само рассосется» никак нельзя. Те люди, который достаточно рандомно попали под каток, им от этой мысли будет не легче…

5 59 6 43543 07.08
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 124 6 22265 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 6722 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Не надо верить пропагандистским технологиям Это просто единственное, что они могут сейчас делать, в ситуации, когда выборы уже выиграть не получится…

5 26 6 5168 13.08
Kпропаганда, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Петербурге сотрудники ОМОНа, в том числе разгоняющие оппозиционные митинги, решили обратиться в КС Они считают, что власти выделяют недостаточно средств на выплату жилищных субсидий…

5 15 6 23982
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 130262 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 164 6 21013 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 253 6 221019 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 156064 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8010520
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4157127

Сегодня в эфире