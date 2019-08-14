Российское военно-историческое общество снова ведет раскопки на месте захоронений жертв репрессий в Сандармохе

Как пишет «Коммерсант», РВИО намерено найти захоронения красноармейцев, убитых финнами. Результаты первой экспедиции, проведенной год назад, эту теорию подтвердить не смогли.

«Мемориал», который наблюдает за раскопками говорит о нарушениях и просит прокуратуру проверить законность действий РВИО. Правозащитники и исследователи политрепрессий считают, что идет попытка переписать историю массовых расстрелов в Сандармохе во время Большого террора.