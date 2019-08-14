Facebook может оказаться в центре нового скандала

Соцсеть признала прослушку голосовых сообщений пользователей. При этом компания утверждает, что они сами давали на это согласие, выбирая специальную опцию в приложении Messenger. Так она отреагировала на сообщение Bloobmerg о том, что платила сотням подрядчиков за расшифровку аудиофайлов. В Facebook утоняют, что всего лишь хотели проверить правильность расшифровки записей искусственным интеллектом.

Как рассказали агентству сами подрядчики, они не знали, что за сообщения слушают и удивились, узнав, что это разговоры реальных пользователей мессенджера. Bloomberg отмечает, что соцсеть не предупреждала о том, что сообщения будут передаваться третьим лицам.