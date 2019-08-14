Аэропорт Гонконга получил право выдворять протестующих из терминала

Соответствующий ордер выдал суд специального административного района Китая – пишет газета South China Morning Post. Издание не уточняет, какие именно меры разрешено предпринимать руководству воздушной гавани.

Этой ночью демонстранты вновь оккупировали зал вылета гонконгского аэропорта и на время нарушили его работу. Массовые протесты в городе не утихают вот уже несколько месяцев. На прошлой неделе к уличным митингам добавились забастовки сотрудников в ряде учреждений Гонконга.

Как накануне написал в твиттере Дональд Трамп, Китай стягивает к специальному административному району войска.