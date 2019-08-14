Американская нефтяная компания Exxon Mobil может уйти из Северного моря после 50 лет работы

Источники Рейтер утверждают, что корпорация ведет переговоры о продаже своих активов, которые, по некоторым подсчетам, могут принести ей около 2 миллиардов долларов. Причиной таких действий якобы стали планы Exxon сконцентрироваться на добыче сланцевой нефти в США, а также других новых проектах.

Как указано на сайте компании, в Севреном море у берегов Великобритании она добывает ежедневно около 80 тысяч баррелей нефти.