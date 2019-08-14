Роснано продала долю в ключевом поставщике вакцин для государства

Речь идет о компании «Нанолек», акционеры которой, как пишет РБК, полностью выкупили 33-процентную долю госкорпорации. По словам источника, близкого к сделке, теперь она полностью принадлежит кипрскому холдингу, среди основных владельцев которого сын бывшего вице-премьера Владимир Христенко.

«Нанолек» — один из главный поставщиков государства вакцин от ВИЧ и онкозаболеваний. В прошлом году производитель выпустил свыше 40 миллионов упаковок лекарств.