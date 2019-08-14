Заявители марша в поддержку сестер Хачатурян перенесли акцию на воскресенье

Они хотят согласовать с мэрией на 18 августа массовый пикет. Об этом говорится в фейсбуке на странице марша. Ответ ожидают получить только ближе к вечеру пятницы. Ранее городские власти отклонили несколько заявок на проведение марша.

Три сестры были задержаны прошлым летом по обвинению в убийстве своего отца. Сами девушки рассказали, что он издевался над ними, избивал и насиловал. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее дело будет рассматриваться отдельно.