США могут не продлить договор СНВ-3 на фоне испытаний новой российской ракеты

Речь идет о сорвавшемся запуске в Белом море. Как считают в Вашингтоне, взрыв под Северодвинском связан именно с тестами нового гиперзвукового оружия – об этом со ссылкой на источник сообщает Рейтер.

Жертвами ЧП стали семь человек – в том числе пятеро сотрудников Росатома. Предположительно речь идет о ракете «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой. На пятый день после взрыва официально было признано, что уровень радиации в районе испытаний кратковременно превысил норму в 16 раз.