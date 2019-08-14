Поставки самолетов Boeing в этом году упали более чем на треть

Американская компания уступила лидерство европейской Airbus – пишет газета The Wall Street Journal. Издание обращает внимание на то, что авиапроизводитель из США почти полгода не получает ни одного заказа на модель 737 МАХ. Эксплуатация лайнеров этого типа была приостановлена после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях перед крушением на борту имели место проблемы с работой вспомогательной электронной системой. После этого большинство стран мира закрыли воздушное пространство для самолетов этой серии.