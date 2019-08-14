Танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтаре, освободят в течение двух суток

Как передает со ссылкой на источник государственная телерадиокомпания IRIB, это стало возможным благодаря дипломатическим и юридическим усилиям Тегерана. Других подробностей не приводится.

Судно было задержано еще месяц назад по подозрению в контрабанде сырья и нарушении санкций ЕС против Сирии. Спустя две недели Корпус стражей исламской революции захватил британский танкер Stena Impero в водах Ормузского пролива. Фактически это стало ответом на действия властей Гибралтара. Танкер обвинили в нарушении международных правил.