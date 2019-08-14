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03:04, 14 августа 2019

Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку голосовых сообщений пользователей

Соцсеть требовала расшифровывать аудиофайлы, но не поясняла зачем – сообщил Блумберг анонимный источник.
В американской компании это подтвердили, отметив, что сами пользователи давали согласие на обработку своей речи. Подрядчики же проверяли правильность расшифровки аудиосообщений искусственным интеллектом – пояснили в Facebook. Однако, отмечает Блумберг, граждане не знали, что их записи будут прослушивать третьи лица, что ставит под сомнение этичность действий корпорации.



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