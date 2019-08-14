Центризбирком отменил открытое заседание по выборам в Мосгордуму

Оно должно было пройти сегодня. По сведениям «Интерфакса» заседание перенесут примерно на неделю. Член научно-экспертного совета при ЦИК Роман Коломойцев связал это с тем, что многие сотрудники сейчас находятся в отпусках.

В городе с прошлого месяца проходят акции за честные выборы, которые начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в столичный парламент почти 60 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе и многим известным оппозиционным политикам. На акциях в общей сложности было задержано несколько тысяч человек. В уголовном деле о массовых беспорядках уже 14 фигурантов.