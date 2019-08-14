Растет число заявок, которые подают разные политические силы на проведение акций за  честные выборы в Москве

Митинг на Пушкинской площади и марш по столичным бульварам 25 августа намерена организовать Либертарианская партия – об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. Схожие заявки поданы на 25 и 26 число на площади Победы и проспекте Сахарова – об этом говорится в твиттере лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова. Уже в эту субботу должен пройти митинг КПРФ, а заявку муниципальных депутатов не согласовали. Они намерены выйти на одиночные пикеты.

Протестное движение набирает обороты в столице с прошлого месяца.