КДК РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи по громкой связи во время матча между «Ахматом» и «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент с оскорблением судьи по громкой связи во время матча в Грозном между «Ахматом» и московским «Спартаком».

Встреча 5-го тура чемпионата России, прошедшая в воскресенье в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака». Во втором тайме арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока «Ахмата» Аблае Мбенга, показав ему две желтые карточки в течение двух минут. Вскоре в микрофон на весь стадион прозвучало оскорбление в адрес арбитра. В понедельник в дирекции «Ахмат-Арены» сообщили, что виновным является сотрудник пресс-службы стадиона, который, хоть и принес позднее извинения, был уволен со своей должности. Отмечу, что подобное происходит на грозненской арене не впервые. В 2013 году отличился Президент Чечни Рамзан Кадыров. Тогда клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Кроме того, КДК РФС рассмотрит инцидент, случившийся в матче между ЦСКА и Сочи. В результате которого форвард армейцев Федор Чалов получил перелом носа.