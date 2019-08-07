В мэрию Москвы поданы две заявки на проведение 24-го августа митинга и шествия за свободные выборы

Об этом «Эху Москвы» сообщил один из организаторов, незарегистрированный кандидат в МГД Александр Соловьев.

Напомним, в ближайшую субботу, 17-го августа, на проспекте Сахарова должен пройти согласованный митинг КПРФ за честные и свободные выборы. Заявку муниципального депутата Ильи Азара о шествии по бульварам в тот же день мэрия отклонила, но Азар подал уведомление на серию пикетов на бульварном кольце. В мэрии ее пока не рассматривали. Еще одну заявку на шествие по бульварам до проспекта Сахарова, но уже на 25 августа, подала Либертарианская партия.