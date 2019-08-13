Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение испанскому тенору Пласидо Доминго на концерт 18 сентября

Соответствующее сообщение размещено в «Твиттере» одного из пяти ведущих симфонических оркестров США. Отзыв приглашения произошел на фоне обвинений певца в сексуальных домогательствах. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, восемь певиц и одна танцовщица рассказали журналистам о том, что с конца 1980-х в течение 30 лет они подвергались домогательствам со стороны Доминго. Сам 78-летний тенор назвал обвинения неназванных лиц чрезвычайно удручающими.