В мэрию Москвы поданы две заявки на проведение 24-го августа митинга и шествия за свободные выборы

Об этом «Эху Москвы» сообщил один из организаторов, незарегистрированный кандидат в МГД Александр Соловьев.

Напомним, в ближайшую субботу, 17-го августа, на проспекте Сахарова должен пройти согласованный митинг КПРФ за честные и свободные выборы. На эту же дату была подана заявка муниципального депутата Ильи Азара о шествии по бульварам, но власти ее отклонили. После этого Азар подал заявку на серию пикетов на бульварном кольце. В мэрии ее пока не рассматривали. Еще одну заявку на шествие по бульварам, но уже на 25 августа, подала Либертарианская партия. В сообщении ее пресс-службы говорится, что сбор участников планируется на Пушкинской площади, а сам марш пройдет до проспекта Сахарова.