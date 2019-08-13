США могут выйти из Всемирной торговой Организации «если это потребуется», с таким заявление выступил Дональд Трамп. Выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, президент США сказал, что правила ВТО лишь помогают другим странам обогащаться за счет Америки. В этой связи он в первую очередь упомянул Китай, с которым у Штатов фактически идет торговая война. Президент США уже не раз грозил выходом страны из ВТО.