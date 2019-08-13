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22:31, 13 августа 2019

США могут выйти из Всемирной торговой Организации «если это потребуется». С таким заявление выступил Дональд Трамп

США могут выйти из Всемирной торговой Организации «если это потребуется», с таким заявление выступил Дональд Трамп. Выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, президент США сказал, что правила ВТО лишь помогают другим странам обогащаться за счет Америки. В этой связи он в первую очередь упомянул Китай, с которым у Штатов фактически идет торговая война. Президент США уже не  раз грозил выходом страны из ВТО.



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