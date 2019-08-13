Материалы по административному делу Дарьи Сосновской, пострадавшей от полиции, поступили в суд

Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы. Сосновскую при задержании на протестной акции в Москве 10 августа полицейский ударил в живот. Инцидент снят на видео и вызвал широкий общественный резонанс. На саму пострадавшую составлен протокол о нарушении правил публичного мероприятия. Дата заседания пока не назначена.

По факту применения силы к девушке в полиции проводится служебная проверка. По заявлению Сосновской проверку ведет и СК.