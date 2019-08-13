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22:30, 13 августа 2019

Разработка в  России гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора СНВ-3

Об этом Рейтер на условиях анонимности заявил высокопоставленный источник в американской администрации. По словам собеседника агентства, взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа связан с проведением испытаний именно  этой ракеты. Источник отметил, что не располагает сведениями о причинах взрыва и не готов утверждать, что он  был ядерным. Президент США Дональд Трамп накануне написал у себя в  «Твиттере», что в Вашингтоне «многое поняли после взрыва ракеты в России».



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