Разработка в  России гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора СНВ-3

Об этом Рейтер на условиях анонимности заявил высокопоставленный источник в американской администрации. По словам собеседника агентства, взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа связан с проведением испытаний именно этой ракеты. Источник отметил, что не располагает сведениями о причинах взрыва и не готов утверждать, что он был ядерным. Президент США Дональд Трамп накануне написал у себя в «Твиттере», что в Вашингтоне «многое поняли после взрыва ракеты в России».